Bodin en concert ! Le Bourg Félines
Bodin en concert ! Le Bourg Félines samedi 16 mai 2026.
Félines
Bodin en concert !
Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Découvrez Frédéric Bobin avec ses folksongs élégantes et humanistes mêlant poésie et conscience sociale samedi 16 mai à 19h ! Participation libre. Concert suivi d’un repas partagé.
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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com
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English :
Discover Frédéric Bobin and his elegant, humanist folksongs, a blend of poetry and social conscience, Saturday May 16 at 7pm! Free admission. Concert followed by a shared meal.
L’événement Bodin en concert ! Félines a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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