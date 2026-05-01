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Bodin en concert ! Le Bourg Félines

Bodin en concert ! Le Bourg Félines samedi 16 mai 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : 10 place Jean-Marie Brun

Ville : 43160 Félines

Département : Haute-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Félines

Bodin en concert !

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Découvrez Frédéric Bobin avec ses folksongs élégantes et humanistes mêlant poésie et conscience sociale samedi 16 mai à 19h ! Participation libre. Concert suivi d’un repas partagé.
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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21  cafedesfees43@gmail.com

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English :

Discover Frédéric Bobin and his elegant, humanist folksongs, a blend of poetry and social conscience, Saturday May 16 at 7pm! Free admission. Concert followed by a shared meal.

L’événement Bodin en concert ! Félines a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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