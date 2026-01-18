Téléthon Randonnée quads et buggys, marche nocturne et soupe aux choux Félines

Téléthon Randonnée quads et buggys, marche nocturne et soupe aux choux

Le Bourg Félines Haute-Loire

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Animations au profit du Téléthon proposées par le Comité d’animation de Félines avec rando quads et buggys dès 12h30, marche nocturne à 17h et la traditionnelle soupe aux choux à 19h…

Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 28 80 25

English :

The Comité d’animation de Félines organizes events in aid of the Telethon, including a quad bike and buggy ride from 12:30 pm, a night walk at 5 pm and the traditional cabbage soup at 7 pm…

