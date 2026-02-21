Concert SR en duo Le Bourg Félines
SR sera accompagné de l’accordéoniste CenDra pour une belle aventure musicale autour d’un répertoire de chansons françaises. Participation libre et repas partagé.
Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com
English :
SR will be joined by accordionist CenDra for a musical adventure featuring a repertoire of French songs. Free admission and shared meal.
