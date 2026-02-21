Concert SR en duo Le Bourg Félines

Concert SR en duo

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

SR sera accompagné de l’accordéoniste CenDra pour une belle aventure musicale autour d’un répertoire de chansons françaises. Participation libre et repas partagé.

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com

English :

SR will be joined by accordionist CenDra for a musical adventure featuring a repertoire of French songs. Free admission and shared meal.

