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Concert Gilles Le Bigot et Michel Sikiotakis Fréhel

Concert Gilles Le Bigot et Michel Sikiotakis Fréhel jeudi 20 août 2026.

Adresse
Chapelle Saint-Sebastien
Ville
22240 Fréhel
Département
Côtes-d'Armor
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Fréhel

Concert Gilles Le Bigot et Michel Sikiotakis

Chapelle Saint-Sebastien Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Musique traditionnelle irlandaise et bretonnes
Gilles Le Bigot à la guitare et Michel Sikiotakis à la flûte   .

Chapelle Saint-Sebastien Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 04 72 22 

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English :

L’événement Concert Gilles Le Bigot et Michel Sikiotakis Fréhel a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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