Informations pratiques

Montpellier

CONCERT GIRLS IN HAWAÏ

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 27.8 – 27.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Girls In Hawaii est de retour avec un nouvel album ainsi qu’une tournée européenne à l’automne …

Girls In Hawaii est de retour avec un nouvel album ainsi qu’une tournée européenne à l’automne …

Disponible le 25 septembre 2026, l’album intitulé Eldorado marque un nouveau chapitre d’une histoire entamée à l’aube du 21ème siècle, il renoue avec l’ADN alternatif d’une formation résolument tournée vers l’avenir.

Avec Eldorado, le groupe signe son premier album studio depuis Nocturne (2017). Formé au début des années 2000, Girls In Hawaii s’est imposé au fil des ans comme une référence de la scène indie rock européenne. De From Here To There (2003) à Everest (2013), en passant par Plan Your Escape (2008), le groupe a construit un univers musical qui a marqué une génération. En 2023, il célébrait les vingt ans de son premier album lors d’une tournée européenne à guichets fermés. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 890 26 01 79

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English : CONCERT GIRLS IN HAWAÏ

Girls In Hawaii is back with a new album and a European tour this fall …

L’événement CONCERT GIRLS IN HAWAÏ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER