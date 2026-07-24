CONCERT GIRLS IN HAWAÏ Montpellier
jeudi 26 novembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONCERT GIRLS IN HAWAÏ
20 Rue de Verdun Montpellier Hérault
Tarif : 27.8 – 27.8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
Girls In Hawaii est de retour avec un nouvel album ainsi qu’une tournée européenne à l’automne …
Girls In Hawaii est de retour avec un nouvel album ainsi qu’une tournée européenne à l’automne …
Disponible le 25 septembre 2026, l’album intitulé Eldorado marque un nouveau chapitre d’une histoire entamée à l’aube du 21ème siècle, il renoue avec l’ADN alternatif d’une formation résolument tournée vers l’avenir.
Avec Eldorado, le groupe signe son premier album studio depuis Nocturne (2017). Formé au début des années 2000, Girls In Hawaii s’est imposé au fil des ans comme une référence de la scène indie rock européenne. De From Here To There (2003) à Everest (2013), en passant par Plan Your Escape (2008), le groupe a construit un univers musical qui a marqué une génération. En 2023, il célébrait les vingt ans de son premier album lors d’une tournée européenne à guichets fermés. .
20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 890 26 01 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT GIRLS IN HAWAÏ
Girls In Hawaii is back with a new album and a European tour this fall …
L’événement CONCERT GIRLS IN HAWAÏ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- MEZZE PARTY Montpellier 30 juillet 2026
- DÎNER ATELIER ART EN COMMUN Montpellier 31 juillet 2026
- RENCONTRE AU SOMMET Montpellier 31 juillet 2026
- DÎNER SPECTACLE D’IMPROVISATION Montpellier 1 août 2026
- COMME UN AIR DU JAPON, ÉDITION ÉTÉ DOMAINE DE LA TOUR Montpellier 1 août 2026