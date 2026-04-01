Monein

Concert Gloria Rabiosa

23 Rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un DJ set aux sonorités latino. .

23 Rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 56 81

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English : Concert Gloria Rabiosa

L’événement Concert Gloria Rabiosa Monein a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn