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Concert Gloria Rabiosa Monein

Concert Gloria Rabiosa Monein

Concert Gloria Rabiosa Monein samedi 25 avril 2026.

Adresse : 23 Rue du Commerce

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Monein

Concert Gloria Rabiosa

23 Rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Un DJ set aux sonorités latino.   .

23 Rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 56 81 

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English : Concert Gloria Rabiosa

L’événement Concert Gloria Rabiosa Monein a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn

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