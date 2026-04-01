Concert Gloria Rabiosa Monein
Concert Gloria Rabiosa Monein samedi 25 avril 2026.
Monein
Concert Gloria Rabiosa
23 Rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Un DJ set aux sonorités latino. .
23 Rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 56 81
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English : Concert Gloria Rabiosa
L’événement Concert Gloria Rabiosa Monein a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn
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