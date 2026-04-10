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Flamenco avec Maria Clastre Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Flamenco avec Maria Clastre Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Flamenco avec Maria Clastre Quartier Loupien Route de Pardies Monein vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Quartier Loupien Route de Pardies

Adresse : Le Moulin bouge

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif :

Monein

Flamenco avec Maria Clastre

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Maria Clastre, artiste de Séville, qui ramène le feu du Flamenco directement du côté de Monein.   .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 39 71 04 

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English : Flamenco avec Maria Clastre

L’événement Flamenco avec Maria Clastre Monein a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Béarn

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