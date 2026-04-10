Flamenco avec Maria Clastre Quartier Loupien Route de Pardies Monein
Flamenco avec Maria Clastre Quartier Loupien Route de Pardies Monein vendredi 24 avril 2026.
Monein
Flamenco avec Maria Clastre
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Maria Clastre, artiste de Séville, qui ramène le feu du Flamenco directement du côté de Monein. .
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 39 71 04
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English : Flamenco avec Maria Clastre
L’événement Flamenco avec Maria Clastre Monein a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Béarn
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