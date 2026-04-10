Flamenco avec Maria Clastre Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Monein

Flamenco avec Maria Clastre

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Maria Clastre, artiste de Séville, qui ramène le feu du Flamenco directement du côté de Monein. .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 39 71 04

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English : Flamenco avec Maria Clastre

L’événement Flamenco avec Maria Clastre Monein a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Béarn