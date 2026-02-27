Salon du bien-être Enerzen Salle Maurice Bahurlet Monein
Salon du bien-être Enerzen Salle Maurice Bahurlet Monein dimanche 19 avril 2026.
Salon du bien-être Enerzen
Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Les thérapies naturelles et holistiques ainsi que des créateurs et producteurs locaux sont à l’honneur. 25 stands vous proposent des démos et prestations à prix sympas, 10 conférences en accès libre pour l’information. .
Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 10 46 lacroiseedesmaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du bien-être Enerzen
L’événement Salon du bien-être Enerzen Monein a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coeur de Béarn