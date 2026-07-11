Informations pratiques

Saint-Dizier

Concert Goldmen 100% Goldman

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Tout public

Une soirée inoubliable au rythme des plus grands titres de Goldman et de Fredericks Goldman Jones .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

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English :

L’événement Concert Goldmen 100% Goldman Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne