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AGENDA · Saint-Dizier

Concert Goldmen 100% Goldman Saint-Dizier

samedi 10 avril 2027 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 10 avril 2027
Fin
samedi 10 avril 2027
Adresse
Les Fuseaux
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
44 44 59 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Concert Goldmen 100% Goldman

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10
fin : 2027-04-10

Date(s) :
2027-04-10

Tout public
Une soirée inoubliable au rythme des plus grands titres de Goldman et de Fredericks Goldman Jones   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66 

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English :

L’événement Concert Goldmen 100% Goldman Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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