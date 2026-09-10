Concert Gorgones, Célia Kameni L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Gorgones, Célia Kameni

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-03-31 20:00:00

fin : 2027-03-31 21:20:00

Date(s) :

2027-03-31

Chanteuse à la voix profonde et magnétique, Célia Kameni déploie avec Gorgones un univers tellurique d’une rare intensité. Entre soul, folk et textures ambient, la Victoire du Jazz 2025 réactive ici la puissance sauvage du mythe pour en faire une énergie vitale et transformatrice. Accompagnée d’un quatuor à cordes et d’une guitare électrique, elle façonne un paysage sonore organique, mêlant poésie et chants vibratoires.

Une incantation fascinante où le beau et l’inquiétant s’enlacent.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

A singer with a deep, magnetic voice, Célia Kameni, through *Gorgones*, unfolds an earthy world of rare intensity. Blending soul, folk, and ambient textures, the 2025 Victoire du Jazz winner channels the untamed power of myth into a vital and transformative energy. Accompanied by a string quartet and an electric guitar, she crafts an organic soundscape, blending poetry and vibrational chants.

A fascinating incantation where beauty and unease intertwine.

L’événement Concert Gorgones, Célia Kameni Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ