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Concert gospel à l’église de Bélaye Soulshine Voices Bélaye

dimanche 20 septembre 2026 · Bélaye

Concert gospel à l’église de Bélaye Soulshine Voices Bélaye

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise Saint-Aignan
Ville
46140 Bélaye
Département
Lot
Tarif
12 12 Général

Bélaye

Concert gospel à l’église de Bélaye Soulshine Voices

Eglise Saint-Aignan Bélaye Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Organisé par le comité des fêtes de Belaye.

Organisé par le comité des fêtes de Belaye.

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Eglise Saint-Aignan Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 63 54 13 53  comite-des-fetes-belaye@hotmail.com

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English :

Organized by the Belaye Festival Committee.

L’événement Concert gospel à l’église de Bélaye Soulshine Voices Bélaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot

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