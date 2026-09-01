AGENDA · Bélaye
Concert gospel à l’église de Bélaye Soulshine Voices Bélaye
dimanche 20 septembre 2026 · Bélaye
Informations pratiques
Bélaye
Concert gospel à l’église de Bélaye Soulshine Voices
Eglise Saint-Aignan Bélaye Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Organisé par le comité des fêtes de Belaye.
Organisé par le comité des fêtes de Belaye.
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Eglise Saint-Aignan Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 63 54 13 53 comite-des-fetes-belaye@hotmail.com
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English :
Organized by the Belaye Festival Committee.
L’événement Concert gospel à l’église de Bélaye Soulshine Voices Bélaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot