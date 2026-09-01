Informations pratiques

Bélaye

Concert gospel à l’église de Bélaye Soulshine Voices

Eglise Saint-Aignan Bélaye Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Organisé par le comité des fêtes de Belaye.

Organisé par le comité des fêtes de Belaye.

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Eglise Saint-Aignan Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 63 54 13 53 comite-des-fetes-belaye@hotmail.com

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English :

Organized by the Belaye Festival Committee.

L’événement Concert gospel à l’église de Bélaye Soulshine Voices Bélaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot