Concert Gospel d’été Rue de l’Église Biscarrosse

Biscarrosse

Concert Gospel d’été

Rue de l’Église Eglise Sainte Bernadette Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Concert de restitution du stage qui aura été donné pendant la semaine du 6 au 10 juillet.

Venez passer un moment de partage dans une énergie folle, avec Céline Henry cheffe de choeur, et Jacques Boutineau au piano. .

Rue de l’Église Eglise Sainte Bernadette Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 66 81 35 singalong.choeur@gmail.com

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English : Concert Gospel d’été

L’événement Concert Gospel d’été Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grands Lacs