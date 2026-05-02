Concert Gospel d’été Rue de l’Église Biscarrosse
Concert Gospel d’été Rue de l’Église Biscarrosse vendredi 10 juillet 2026.
Biscarrosse
Concert Gospel d’été
Rue de l’Église Eglise Sainte Bernadette Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Concert de restitution du stage qui aura été donné pendant la semaine du 6 au 10 juillet.
Venez passer un moment de partage dans une énergie folle, avec Céline Henry cheffe de choeur, et Jacques Boutineau au piano. .
Rue de l’Église Eglise Sainte Bernadette Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 66 81 35 singalong.choeur@gmail.com
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English : Concert Gospel d’été
L’événement Concert Gospel d’été Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grands Lacs
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