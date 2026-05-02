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Concert Gospel d’été Rue de l’Église Biscarrosse

Concert Gospel d’été Rue de l’Église Biscarrosse

Concert Gospel d’été Rue de l’Église Biscarrosse vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Eglise Sainte Bernadette
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
0 0 0

Biscarrosse

Concert Gospel d’été

Rue de l’Église Eglise Sainte Bernadette Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Concert de restitution du stage qui aura été donné pendant la semaine du 6 au 10 juillet.

Venez passer un moment de partage dans une énergie folle, avec Céline Henry cheffe de choeur, et Jacques Boutineau au piano.   .

Rue de l’Église Eglise Sainte Bernadette Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 66 81 35  singalong.choeur@gmail.com

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English : Concert Gospel d’été

L’événement Concert Gospel d’été Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grands Lacs

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