Concert Grand Coeur Squar Martin Luther King Livron-sur-Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Retrouvez Grand Cœur en concert.
À partir de 19h, buvette et grignotage sur place.
English :
Come see Grand Cœur in concert.
From 7 p.m., refreshments and snacks will be available on site.
