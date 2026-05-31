Concert gratuit de l’école Berkhamsted – kiosque Parc Montsouris Kiosque à Musique Paris

Un concert familial organisé par la Berkhamsted School, au

Royaume-Uni. Venez écouter des classiques de la pop et du cinéma interprétés par leur orchestre

pop, leurs groupes pop et leur chorale. Le groupe est composé des meilleurs musiciens juniors de

l’école et interprétera une sélection de chansons pop, de medleys de films et de chants choraux

appréciés de toute la famille.

Un concert familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’

Le mardi 07 juillet 2026

de 16h00 à 17h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T16:00:00+02:00_2026-07-07T17:15:00+02:00

Kiosque à Musique 21, rue de Gazan 75014 Paris

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