L’été 2026 à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris
L’été 2026 à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris dimanche 21 juin 2026.
À travers sa programmation estivale, la Fabrique de la Solidarité invite les Parisiennes et les Parisiens à découvrir différentes manières de s’engager et de créer du lien autour des solidarités. Formations de sensibilisation, activités sportives, rencontres, visites d’exposition ou encore temps festifs rythmeront un été dédié à l’engagement citoyen au cœur de Paris !
Retrouvez la programmation spéciale « Paris en Seine » de la Fabrique de la Solidarité !
Tout au long de l’été, la Fabrique de la Solidarité proposera une programmation gratuite et ouverte à toutes et tous autour de l’engagement, du lien social et des solidarités !
Du dimanche 21 juin 2026 au lundi 21 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-22T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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