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Azilis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Azilis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Azilis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : 38Riv Jazz Club

Adresse : 38, rue de Rivoli

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <p>Tarif en ligne : 24 à 29 euros<br>Tarif sur place : 27 à 32 euros.</p>

Portée par un trio jazz piano-contrebasse-batterie, elle mêle rythmes subtils et mélodies aériennes, créant une atmosphère à la fois intime et vibrante.
Elle est accompagnée d’Édouard Ravelomanantsoa au piano, à la co-composition et aux arrangements, d’Elaine Beaumont à la contrebasse et de Basile Guéguen à la batterie, formant un trio complice qui accompagne subtilement chaque chansons.

Azilis : voix
Edouard Ravelomanantsoa : piano
Basile Guéguen : batterie
Matis Regnault : contrebasse

Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz vocal, compositions, chanson française — Azilis est une chanteuse aux influences croisées, où la poésie de la langue française rencontre la richesse harmonique du jazz et les couleurs ensoleillées de la musique brésilienne.
Le samedi 20 juin 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 20 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 24 à 29 euros
Tarif sur place : 27 à 32 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T19:30:00+02:00_2026-06-20T20:30:00+02:00;2026-06-20T21:30:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/


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