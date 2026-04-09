Azilis en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Portée par un trio jazz piano-contrebasse-batterie, elle mêle rythmes subtils et mélodies aériennes, créant une atmosphère à la fois intime et vibrante.

Elle est accompagnée d’Édouard Ravelomanantsoa au piano, à la co-composition et aux arrangements, d’Elaine Beaumont à la contrebasse et de Basile Guéguen à la batterie, formant un trio complice qui accompagne subtilement chaque chansons.

Azilis : voix

Edouard Ravelomanantsoa : piano

Basile Guéguen : batterie

Matis Regnault : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz vocal, compositions, chanson française — Azilis est une chanteuse aux influences croisées, où la poésie de la langue française rencontre la richesse harmonique du jazz et les couleurs ensoleillées de la musique brésilienne.

Le samedi 20 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 20 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24 à 29 euros

Tarif sur place : 27 à 32 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T19:30:00+02:00_2026-06-20T20:30:00+02:00;2026-06-20T21:30:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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