Avant-première : « D’UN MONDE A L’AUTRE », un film de Jérémie Renier Centre Wallonie-Bruxelles Paris
Avant-première : « D’UN MONDE A L’AUTRE », un film de Jérémie Renier Centre Wallonie-Bruxelles Paris lundi 8 juin 2026.
Synopsis :
D’un monde à l’autre est un documentaire intime, un voyage humain et sensoriel à travers le deuil et l’amitié. Après la mort accidentelle de son meilleur ami, Jérémie entame un chemin de recueillement grâce à la rencontre d’un explorateur français, Loury, qui parcourt des territoires inhabités dans des conditions extrêmes. Ils vont partir ensemble à travers la banquise arctique. Livrés à eux-mêmes, les deux hommes vont s’éprouver, jusqu’à redevenir vivants.
Une quête initiatique, qui explore les territoires de la vie, là où l’hostilité du monde renvoie à la mort.
(2025 – France – 1h14)
Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes », le CWB|Paris vous invite à découvrir en avant-première le film « D’UN MONDE A L’AUTRE » en présence du réalisateur Jérémie Renier.
Le lundi 08 juin 2026
de 20h00 à 21h30
payant
5€ / 3€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T20:00:00+02:00_2026-06-08T21:30:00+02:00
Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris
https://cwb.fr/agenda/avant-premiere-d-un-monde-a-l-autre-un-film-de-jeremie-renier +33153019696 info@cwb.fr
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