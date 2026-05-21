Avant-première : « D’UN MONDE A L’AUTRE », un film de Jérémie Renier Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Synopsis :

D’un monde à l’autre est un documentaire intime, un voyage humain et sensoriel à travers le deuil et l’amitié. Après la mort accidentelle de son meilleur ami, Jérémie entame un chemin de recueillement grâce à la rencontre d’un explorateur français, Loury, qui parcourt des territoires inhabités dans des conditions extrêmes. Ils vont partir ensemble à travers la banquise arctique. Livrés à eux-mêmes, les deux hommes vont s’éprouver, jusqu’à redevenir vivants.

Une quête initiatique, qui explore les territoires de la vie, là où l’hostilité du monde renvoie à la mort.

(2025 – France – 1h14)

Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes », le CWB|Paris vous invite à découvrir en avant-première le film « D’UN MONDE A L’AUTRE » en présence du réalisateur Jérémie Renier.

Le lundi 08 juin 2026

de 20h00 à 21h30

payant

5€ / 3€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-08T20:00:00+02:00_2026-06-08T21:30:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/avant-premiere-d-un-monde-a-l-autre-un-film-de-jeremie-renier +33153019696 info@cwb.fr



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