WWE Monday Night Raw à l’Accor Arena Accor Arena Paris
WWE Monday Night Raw à l’Accor Arena Accor Arena Paris lundi 8 juin 2026.
Les fans pourront retrouver à cette occasion leurs superstars préférées dont :
- SETH ROLLINS
- WOMEN’S WORLD CHAMPION LIV MORGAN
- THE USOS
- INTERCONTINENTAL CHAMPION PENTA
- BRON BREAKKER
- WORLD TAG TEAM CHAMPIONS LOGAN PAUL & AUSTIN THEORY
- WOMEN’S INTERCONTINENTAL CHAMPION BECKY LYNCH
- OBA FEMI
- JACOB FATU
- JE’VON EVANS
Et plein d’autres*
*carte susceptible de changer
La WWE enfin de retour à Accor Arena avec pour la toute première fois un show TV en direct.
Le lundi 08 juin 2026
de 19h30 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T19:30:00+02:00_2026-06-08T23:00:00+02:00
Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris
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