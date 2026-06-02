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WWE Monday Night Raw à l’Accor Arena Accor Arena Paris

WWE Monday Night Raw à l’Accor Arena Accor Arena Paris

WWE Monday Night Raw à l’Accor Arena Accor Arena Paris lundi 8 juin 2026.

Lieu : Accor Arena

Adresse : 8 Boulevard de Bercy

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Les fans pourront retrouver à cette occasion leurs superstars préférées dont :

  • SETH ROLLINS
  • WOMEN’S WORLD CHAMPION LIV MORGAN
  • THE USOS
  • INTERCONTINENTAL CHAMPION PENTA
  • BRON BREAKKER
  • WORLD TAG TEAM CHAMPIONS LOGAN PAUL & AUSTIN THEORY
  • WOMEN’S INTERCONTINENTAL CHAMPION BECKY LYNCH
  • OBA FEMI
  • JACOB FATU
  • JE’VON EVANS

Et plein d’autres*

*carte susceptible de changer

La WWE enfin de retour à Accor Arena avec pour la toute première fois un show TV en direct.
Le lundi 08 juin 2026
de 19h30 à 23h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T19:30:00+02:00_2026-06-08T23:00:00+02:00

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy  75012 Paris


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