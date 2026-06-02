WWE Monday Night Raw à l’Accor Arena Accor Arena Paris

Les fans pourront retrouver à cette occasion leurs superstars préférées dont :

SETH ROLLINS

WOMEN’S WORLD CHAMPION LIV MORGAN

THE USOS

INTERCONTINENTAL CHAMPION PENTA

BRON BREAKKER

WORLD TAG TEAM CHAMPIONS LOGAN PAUL & AUSTIN THEORY

WOMEN’S INTERCONTINENTAL CHAMPION BECKY LYNCH

OBA FEMI

JACOB FATU

JE’VON EVANS

Et plein d’autres*

*carte susceptible de changer

La WWE enfin de retour à Accor Arena avec pour la toute première fois un show TV en direct.

Le lundi 08 juin 2026

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-09T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-08T19:30:00+02:00_2026-06-08T23:00:00+02:00

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris



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