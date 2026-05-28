L’été 2026 à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris

À travers sa programmation estivale, la Fabrique de la Solidarité invite les Parisiennes et les Parisiens à découvrir différentes manières de s’engager et de créer du lien autour des solidarités. Formations de sensibilisation, activités sportives, rencontres, visites d’exposition ou encore temps festifs rythmeront un été dédié à l’engagement citoyen au cœur de Paris !

Retrouvez la programmation estivale de la Fabrique de la Solidarité !



Tout au long de l’été, la Fabrique de la Solidarité proposera une programmation gratuite et ouverte à toutes et tous autour de l’engagement, du lien social et des solidarités !

Du dimanche 21 juin 2026 au lundi 21 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

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