Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Action collective, Association les Petits bonheurs, Paris

Action collective, Association les Petits bonheurs, Paris

Action collective, Association les Petits bonheurs, Paris vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Association les Petits bonheurs

Adresse : 11 rue Duperré, 75009 Paris

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Action collective Vendredi 19 juin, 10h30 Association les Petits bonheurs Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T10:30:00+02:00 – 2026-06-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T10:30:00+02:00 – 2026-06-19T12:00:00+02:00

Association les Petits bonheurs 11 rue Duperré, 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespetitsbonheurs.org/ »}]
Atelier jardinage et cuisine

À voir aussi à Paris (Paris)