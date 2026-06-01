Action collective, Association les Petits bonheurs, Paris

Action collective Vendredi 19 juin, 10h30 Association les Petits bonheurs Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T10:30:00+02:00 – 2026-06-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T10:30:00+02:00 – 2026-06-19T12:00:00+02:00

Association les Petits bonheurs 11 rue Duperré, 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespetitsbonheurs.org/ »}]

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