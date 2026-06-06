Mois Quatorzien du Handicap – Tournoi des ESAT parisiens Centre sportif Elisabeth PARIS

L’Office du Mouvement Sportif a pour objectif d’ encourager et soutenir toutes les initiatives visant à développer l’éducation physique et sportive et la pratique du sport en fédérant la grande majorité des associations sportives de l’arrondissement. Dans le cadre du Mois Quatorzien du Handicap, l’ OMS réunit les ESAT parisiens qui se retrouveront le 19 juin pour des matchs de football amicaux.

Le 14ème arrondissement accueille le tournoi parisien des Etablissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) qui intègrent une douzaine d’équipes de football des ESAT parisiens.

Le vendredi 19 juin 2026

de 09h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T09:00:00+02:00_2026-06-19T16:30:00+02:00

Centre sportif Elisabeth 07 avenue Paul Appell 75014 PARIS



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