Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris

Jean-Baptiste Loutte explore depuis plusieurs années les affinités entre jazz et musique brésilienne. C’est donc tout naturellement qu’on lui confie un nouveau rendez-vous mensuel pour partager cette passion et inviter artistes et publics à voyager au rythme du Brésil !

À l’occasion de ce 2ème rendez-vous, Jean-Baptiste Loutte invite deux remarquables musiciens : le pianiste Philippe Powell et le contrebassiste Gerson Saeki, pour une soirée en trio dédiée à la richesse de la musique brésilienne.

Philippe Powell / piano

Gerson Saeki / contrebasse

Jean-Baptiste Loutte / batterie

& Guests

Entre hommages aux figures emblématiques de la musique brésilienne et compositions originales des musiciens, la soirée explore toute la richesse du Brésil.

Le samedi 20 juin 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T21:30:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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