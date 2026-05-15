Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris
Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris dimanche 21 juin 2026.
Jean-Baptiste Loutte explore depuis plusieurs années les affinités entre jazz et musique brésilienne. C’est donc tout naturellement qu’on lui confie un nouveau rendez-vous mensuel pour partager cette passion et inviter artistes et publics à voyager au rythme du Brésil !
À l’occasion de ce 2ème rendez-vous, Jean-Baptiste Loutte invite deux remarquables musiciens : le pianiste Philippe Powell et le contrebassiste Gerson Saeki, pour une soirée en trio dédiée à la richesse de la musique brésilienne.
Philippe Powell / piano
Gerson Saeki / contrebasse
Jean-Baptiste Loutte / batterie
& Guests
Entre hommages aux figures emblématiques de la musique brésilienne et compositions originales des musiciens, la soirée explore toute la richesse du Brésil.
Le samedi 20 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T21:30:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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