On rewind dans le temps avec La Chronologic La Machine du Moulin Rouge Paris
On rewind dans le temps avec La Chronologic La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 21 juin 2026.
Après un sold-out sur l’édition précédente, La Machine réouvre ses portes pour La CHRONOLOGIC + LE GRAND KARAOKÉ DE L’AMOUR !
La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s avec une surprise dans sa deuxième salle (La Chaufferie) : un karaoké !
CHRONOLOGIC
Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Madonna, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé. Une orgie musicale, un jet lag intemporel.
(Si complet en prévente, billetterie sur place.)
La Chronologic : prochaine date à La Machine ce vendredi 20 juin 2026 !
Le samedi 20 juin 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 19 à 23 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T02:55:00+02:00
fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T23:55:00+02:00_2026-06-20T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Séminaire : France, Suède et Empire ottoman : alliances artistiques Institut suédois Paris 11 juin 2026
- Entre le Rhin et la Seine : concert et master classe pianoforte Maison de Victor Hugo PARIS 11 juin 2026
- Et toi, tu connais notre maison ? – makesense space makesense space Paris 11 juin 2026
- Atelier d’écriture OULIPO Bibliothèque des Batignolles Paris 11 juin 2026
- Arghaël, L’Origine, exposition gratuite à la Galerie Joseph du 10 au 14 juin Galerie Joseph Paris 11 juin 2026