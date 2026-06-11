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On rewind dans le temps avec La Chronologic La Machine du Moulin Rouge Paris

On rewind dans le temps avec La Chronologic La Machine du Moulin Rouge Paris

On rewind dans le temps avec La Chronologic La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : La Machine du Moulin Rouge

Adresse : 90, boulevard de Clichy

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <p>De 19 à 23 euros.</p>

Après un sold-out sur l’édition précédente, La Machine réouvre ses portes pour La CHRONOLOGIC + LE GRAND KARAOKÉ DE L’AMOUR !

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s avec une surprise dans sa deuxième salle (La Chaufferie) : un karaoké !

CHRONOLOGIC

Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Madonna, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé. Une orgie musicale, un jet lag intemporel.

(Si complet en prévente, billetterie sur place.)

La Chronologic : prochaine date à La Machine ce vendredi 20 juin 2026 !
Le samedi 20 juin 2026
de 23h55 à 06h00
payant

De 19 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T02:55:00+02:00
fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T23:55:00+02:00_2026-06-20T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris

Chronologic


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