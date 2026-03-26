Concert Greg Zlap Magic Mirrors Le Havre

Le Havre

Concert Greg Zlap

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Greg Zlap sera sur la scène du Magic Mirrors vendredi 5 juin à 20h.

Harmoniciste charismatique de Johnny Hallyday, Greg Zlap arrive au Havre pour présenter en live son spectacle Toute la Musique que j’aime qui reprend ses 10 ans de tournée et ses 282 concerts avec l’idole des jeunes.

Originaire de Varsovie, il arrive en France à 17 ans et s’impose sur la scène blues internationale avant d’être remarqué par Johnny Hallyday en personne. Cette rencontre donnera naissance à une magnifique collaboration et duo légendaire Gabriella .

Greg Zlap réinvente aujourd’hui le répertoire de l’Idole des Français avec son disque Toute la musique que j’aime en compagnie de MC Solaar, Fred Chapellier ou encore Thomas Dutronc.

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

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English : Concert Greg Zlap

L’événement Concert Greg Zlap Le Havre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie