Concert | Groupe Family Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
samedi 19 septembre 2026 · Les Amis de la Brouette · Saint-Aubin-de-Lanquais
Informations pratiques
Saint-Aubin-de-Lanquais
Concert | Groupe Family
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Formation de 4 Musiciens, Betty Duquesnoy, chant lead et guitare acoustique, Charles Duquesnoy, batterie, Bruno Passerieux, bass, Jean Michel Marty, chœur, guitare électrique et acoustique. Le groupe revisite des morceaux d’un répertoire anglophone à 70% et quelques chansons en français. Les styles abordés sont rock, reggae, latino, de différentes époques.
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
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English : Concert | Groupe Family
L’événement Concert | Groupe Family Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides