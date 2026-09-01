Concert | Groupe Family Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

samedi 19 septembre 2026 · Les Amis de la Brouette · Saint-Aubin-de-Lanquais

Informations pratiques

Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Groupe Family

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Formation de 4 Musiciens, Betty Duquesnoy, chant lead et guitare acoustique, Charles Duquesnoy, batterie, Bruno Passerieux, bass, Jean Michel Marty, chœur, guitare électrique et acoustique. Le groupe revisite des morceaux d’un répertoire anglophone à 70% et quelques chansons en français. Les styles abordés sont rock, reggae, latino, de différentes époques.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

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English : Concert | Groupe Family

L’événement Concert | Groupe Family Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides