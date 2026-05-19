Concert Groupe Gaïa église du village Saint-Lary-Soulan
Concert Groupe Gaïa église du village Saint-Lary-Soulan samedi 8 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert Groupe Gaïa
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L’ensemble Gaïa est un chœur de femmes à voix égales dirigé par la cheffe et directrice artistique Roseline Blain.
Eglise du village. Libre participation. .
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr
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English :
Ensemble Gaïa is a women’s choir of equal voices led by conductor and artistic director Roseline Blain.
L’événement Concert Groupe Gaïa Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65
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