Saint-Pierre-Toirac

Concert groupe vocal les Voca-Muses

Place du village Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les Voca-Muses proposent un spectacle de chansons originales composées par Florence Gay

Les Voca-Muses proposent un spectacle de chansons originales composées par Florence Gay. Porté par une douzaine de chanteuses, ce concert mêle humour, poésie, énergie collective et regards féminins. Le répertoire alterne moments festifs et instants plus intimistes dans une ambiance chaleureuse. Accompagnement sonore et percussions assurés par Romain Pellegrini.

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Place du village Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 12 64 20 63

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English :

Les Voca-Muses are presenting a show featuring original songs composed by Florence Gay

L’événement Concert groupe vocal les Voca-Muses Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac