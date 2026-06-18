Concert groupe vocal les Voca-Muses Saint-Pierre-Toirac
Concert groupe vocal les Voca-Muses Saint-Pierre-Toirac jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Pierre-Toirac
Concert groupe vocal les Voca-Muses
Place du village Saint-Pierre-Toirac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les Voca-Muses proposent un spectacle de chansons originales composées par Florence Gay
Les Voca-Muses proposent un spectacle de chansons originales composées par Florence Gay. Porté par une douzaine de chanteuses, ce concert mêle humour, poésie, énergie collective et regards féminins. Le répertoire alterne moments festifs et instants plus intimistes dans une ambiance chaleureuse. Accompagnement sonore et percussions assurés par Romain Pellegrini.
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Place du village Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 12 64 20 63
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English :
Les Voca-Muses are presenting a show featuring original songs composed by Florence Gay
L’événement Concert groupe vocal les Voca-Muses Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac