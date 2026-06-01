Faycelles

Exposition Les Temps d’Art , Saint Pierre Toirac

Place du Pourtanel, Saint-Pierre-Toirac Faycelles Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Exposition collective présentant des œuvres de peinture, aquarelle, photographie et pastel

Exposition collective présentant des œuvres de peinture, aquarelle, photographie et pastel. Les artistes exposent leurs créations dans la salle Antonio Lavall au cœur du village de Saint-Pierre-Toirac. Cette manifestation met en valeur différentes techniques artistiques et permet au public de découvrir le travail de plusieurs créateurs dans un cadre convivial.

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Place du Pourtanel, Saint-Pierre-Toirac Faycelles 46160 Lot Occitanie +33 6 21 90 59 20

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English :

Group exhibition featuring paintings, watercolors, photographs, and pastels

L’événement Exposition Les Temps d’Art , Saint Pierre Toirac Faycelles a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Figeac