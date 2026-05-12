Concert guitare espagnole, Philippe Cornier place foch Millau
Concert guitare espagnole, Philippe Cornier place foch Millau dimanche 26 juillet 2026.
Millau
Concert guitare espagnole, Philippe Cornier
place foch Eglise notre Dame de l’Espinasse Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Philippe Cornier interprete ARANJUEZ et les chefs d’oeuvre de la guitare espagnole
Le guitariste Philippe Cornier va fêter cette année ses quarante ans de scéne !!!
interprète sensible et fougueux, ses concerts sont des moments de grâce hors du temps !
Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury,Obcni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, à Damas ,à Bayreuth ,dans la Cathédrale d’Aix en Provence ,le Cloitre de Moissac ou dans l’Abbaye de Conques….
Au programme; Albéniz, Turina, Falla, Bach
Prix des places 16 € Gratuit pour les mois de 12 ans 0 .
place foch Eglise notre Dame de l’Espinasse Millau 12100 Aveyron Occitanie philippecornier@orange.fr
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English :
Philippe Cornier performs ARANJUEZ and Spanish guitar masterpieces
L’événement Concert guitare espagnole, Philippe Cornier Millau a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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