Concert Guy Angelloz église du village Saint-Lary-Soulan
Concert Guy Angelloz église du village Saint-Lary-Soulan jeudi 27 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert Guy Angelloz
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Un voyage musical autour des flûtes.
Très jeune, Guy Angelloz fait partie de la maîtrise de Notre Dame de Paris où il étudie le chant le piano et la flûte. À 20 ans, il entre premier nommé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Jean-Pierre Rampal, Il obtient les 3 premiers prix d’harmonie de musique de chambre et de flûte à l’unanimité.
Eglise du village. Libre participation. .
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr
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English :
A musical journey around the flutes.
Guy Angelloz joined the Notre Dame de Paris choir school at an early age, where he studied singing, piano and flute. At the age of 20, he entered Jean-Pierre Rampal’s class at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, where he was unanimously awarded 3 first prizes in harmony, chamber music and flute.
L’événement Concert Guy Angelloz Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65
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