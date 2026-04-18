CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER. Bédarieux
CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER. Bédarieux samedi 18 avril 2026.
CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER.
avenue justes parmi les nations Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Concert en commun avec L’Orchestre d’Harmonie du conservatoire de Montpellier.
Samedi 18 Avril
20h30
Salle de la tuilerie à Bédarieux
Entrée libre et Gratuite
Infos au 06 70 63 03 46
Concert en commun avec L’Orchestre d’Harmonie du conservatoire de Montpellier.
Samedi 18 Avril
20h30
Salle de la tuilerie à Bédarieux
Entrée libre et Gratuite
Infos au 06 70 63 03 46 .
avenue justes parmi les nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 63 03 46
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English : CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER.
Joint concert with the Orchestre d?Harmonie du conservatoire de Montpellier.
Saturday April 18th
20h30
Salle de la Tuilerie, Bédarieux
Free admission
Information on 06 70 63 03 46
L’événement CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER. Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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