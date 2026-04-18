Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER. Bédarieux

CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER. Bédarieux samedi 18 avril 2026.

Adresse : avenue justes parmi les nations

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER.

avenue justes parmi les nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Concert en commun avec L’Orchestre d’Harmonie du conservatoire de Montpellier.
Samedi 18 Avril
20h30
Salle de la tuilerie à Bédarieux
Entrée libre et Gratuite
Infos au 06 70 63 03 46
Concert en commun avec L’Orchestre d’Harmonie du conservatoire de Montpellier.
Samedi 18 Avril
20h30
Salle de la tuilerie à Bédarieux
Entrée libre et Gratuite
Infos au 06 70 63 03 46   .

avenue justes parmi les nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 63 03 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER.

Joint concert with the Orchestre d?Harmonie du conservatoire de Montpellier.
Saturday April 18th
20h30
Salle de la Tuilerie, Bédarieux
Free admission
Information on 06 70 63 03 46

L’événement CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER. Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Bédarieux (Hérault)