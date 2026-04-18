CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER.

avenue justes parmi les nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Concert en commun avec L’Orchestre d’Harmonie du conservatoire de Montpellier.

Samedi 18 Avril

20h30

Salle de la tuilerie à Bédarieux

Entrée libre et Gratuite

Infos au 06 70 63 03 46

Concert en commun avec L’Orchestre d’Harmonie du conservatoire de Montpellier.

Samedi 18 Avril

20h30

Salle de la tuilerie à Bédarieux

Entrée libre et Gratuite

Infos au 06 70 63 03 46 .

avenue justes parmi les nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 63 03 46

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English : CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER.

Joint concert with the Orchestre d?Harmonie du conservatoire de Montpellier.

Saturday April 18th

20h30

Salle de la Tuilerie, Bédarieux

Free admission

Information on 06 70 63 03 46

L’événement CONCERT HARMONIE BÉDARICIENNE & ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER. Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB