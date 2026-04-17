Bédarieux

FENÊTRES SUR RUE

31 rue St Alexandre Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-18

L’association 4CM présente Fenêtres sur rue.

Inauguration vendredi 17 avril à 18h30

Echange entre 15 artistes de Wiesbaden et 15 artistes de la région du 18 avril au 30 mai à l’ESPACE31.

A cette occasion aura lieu aussi un échange autour de l’Art face à la question démocratique le 8 mai à 18h30 à la même adresse au 31 rue Saint-Alexandre Bédarieux.

L’association 4CM présente Fenêtres sur rue.

Echange entre 15 artistes de Wiesbaden et 15 artistes de la région du 18 avril au 30 mai à l’ESPACE31.

A cette occasion aura lieu aussi un échange autour de l’Art face à la question démocratique le 8 mai à 18h30 à la même adresse au 31 rue Saint-Alexandre Bédarieux. .

31 rue St Alexandre Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

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English : FENÊTRES SUR RUE

The 4CM association presents Windows on the street.

Opening Friday, April 17, 6:30 p.m

Exchange between 15 artists from Wiesbaden and 15 artists from the region from April 18 to May 30 at ESPACE31.

On this occasion, an exchange will also take place on May 8 at 6:30pm at the same address, 31 rue Saint-Alexandre Bédarieux.

L’événement FENÊTRES SUR RUE Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB