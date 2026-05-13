Concert Harmonies de nature, Maison de l’Isle (par le Musée Daubigny), Auvers-sur-Oise
Concert Harmonies de nature, Maison de l’Isle (par le Musée Daubigny), Auvers-sur-Oise samedi 23 mai 2026.
Concert Harmonies de nature Samedi 23 mai, 20h00 Maison de l’Isle (par le Musée Daubigny) Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire 01 30 36 80 20 /museedaubigny@ville-auverssuroise.fr
À 20h (durée : 45 min.)
Concert de piano
Harmonies de nature
Lors d’un mini-concert de 30 minutes, la pianiste Sunho Lee fera dialoguer les oeuvres de Satie, Mendelssohn et Tchaikovski avec celles de Charles François Daubigny.
Maison de l’Isle (par le Musée Daubigny) Rue Marcel Martin 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 01 30 36 80 20 [{« link »: « mailto:museedaubigny@ville-auverssuroise.fr »}] Le musée Daubigny ferme pendant 2 ans pour s’agrandir !
En attendant sa réouverture, il s’invite à la Maison de l’Isle.
Retrouvez les plus belles oeuvres de nos collections sur Charles François Daubigny et ses élèves et profitez de notre programmation d’ateliers et d’animations. Parking
Concert de piano « Harmonies de nature »
© Maison de l’Isle, Auvers-sur-Oise
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