Informations pratiques

Paimpont

Concert & harpe par Catherine Baudichet

Abbaye Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Découvrez l’univers de Catherine Baudichet en concert le jeudi 16 juillet 2026 à 20h30 à l’Abbaye de Paimpont. Un voyage musical à travers différents registres du classique au celtique, en passant par le jazz et le latino. Vibrez au rythme de la musique jouée à la harpe dans un lieu unique.

Tarif 12€

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservez vos places au 06.87.19.05.08 .

Abbaye Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 19 05 08

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English :

L’événement Concert & harpe par Catherine Baudichet Paimpont a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Brocéliande