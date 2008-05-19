Concert & harpe par Catherine Baudichet Paimpont
jeudi 16 juillet 2026 · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Concert & harpe par Catherine Baudichet
Abbaye Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Découvrez l’univers de Catherine Baudichet en concert le jeudi 16 juillet 2026 à 20h30 à l’Abbaye de Paimpont. Un voyage musical à travers différents registres du classique au celtique, en passant par le jazz et le latino. Vibrez au rythme de la musique jouée à la harpe dans un lieu unique.
Tarif 12€
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservez vos places au 06.87.19.05.08 .
Abbaye Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 19 05 08
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English :
L’événement Concert & harpe par Catherine Baudichet Paimpont a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Brocéliande
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