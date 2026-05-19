Concert Hell’s Bells Rap’Tout Rap’tout Kustom Rodz Chaudeney-sur-Moselle

Chaudeney-sur-Moselle

Concert Hell’s Bells Rap’Tout

Rap’tout Kustom Rodz 543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Préparez-vous à une décharge de haute tension !

Le local des Rap’Tout se transforme en temple du Rock’n’Roll.

On sort les guitares saturées et les riffs légendaires pour une soirée qui va faire trembler Chaudeney-sur-Moselle !

Pour l’occasion, nous recevons le groupe HELL’S BELLS, le tribute band ultime d’AC/DC.

De Back in Black à Highway to Hell, venez vibrer au son des plus grands hymnes du hard rock.

Et en première partie, The Polo Show (one man band)

Food Truck sur place pour toute la soirée Buvette des Rap’Tout

Entrée payante sur placeTout public

10 .

Rap’tout Kustom Rodz 543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est raptout54@gmail.com

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English :

Get ready for a high-voltage blast!

The Rap’Tout premises are transformed into a temple of Rock’n’Roll.

We’re bringing out the saturated guitars and legendary riffs for an evening that’s sure to rock Chaudeney-sur-Moselle!

For the occasion, we welcome HELL’S BELLS, the ultimate AC/DC tribute band.

From Back in Black to Highway to Hell, come and vibrate to the sound of hard rock’s greatest anthems.

Opening the show, The Polo Show (one-man band)

Food Truck on site all evening Rap’Tout refreshment bar

Admission charged on site

L’événement Concert Hell’s Bells Rap’Tout Chaudeney-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-19 par MT TERRES TOULOISES