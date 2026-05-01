Concert MST célèbre ses patrons Rap’Tout Rap’tout Kustom Rodz Chaudeney-sur-Moselle

Chaudeney-sur-Moselle

Concert MST célèbre ses patrons Rap’Tout

Rap’tout Kustom Rodz 543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les années passent, mais c’est aussi ce qui fait les légendes.

Quelles légendes ? Celles qui vous font vibrer lors de leurs orgas depuis près de 15 ans. Mais également parfois les gros relous que tu croises régulièrement sur les concerts depuis tellement longtemps que même toi tu sais plus.

Alors t’as Alexis, le gars aux lunettes chelous, Sylvain qui se croit trop petit alors il se fait encore une crête de 30cm, et Thomas le messie, que dis-je, le plus beau prophète (ouais, c’est moi qui écrit et je t’embête).

Eh ouais, on a tous les trois 45 balais. On voulait faire ça pour nos 40 piges, mais le COVID a mit son grain de sel.

Au programme

– concerts

– buvette

de quoi manger

– camping

Entrée prix libre buvette à prix abordable et des groupes de copains avec des copains.Tout public

0 .

Rap’tout Kustom Rodz 543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est raptout54@gmail.com

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English :

The years go by, but that’s also what makes legends.

What legends? The ones who have been thrilling you at their orgas for nearly 15 years. But also, sometimes, the big slobs you’ve regularly bumped into at gigs for so long that even you don’t know anymore.

So you’ve got Alexis, the guy with the weird glasses, Sylvain who thinks he’s too short so he puts on another 30cm crest, and Thomas the messiah, or rather, the most beautiful prophet (yeah, I’m the one who writes and I’m bugging you).

Yep, all three of us are 45. We wanted to do this for our 40th birthday, but COVID got in the way.

On the program:

– concerts

– refreshment stand

food and drink

– camping

Free entry affordable refreshments and bands of friends with friends.

L’événement Concert MST célèbre ses patrons Rap’Tout Chaudeney-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-19 par MT TERRES TOULOISES