Concert Heures Musicales du Puech . Le Puech Villecomtal

Informations pratiques

Villecomtal

Concert Heures Musicales du Puech .

Le Puech Chateau du Puech Villecomtal Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’émotion des musiques du monde dans un cadre historique remarquable, ouvert exceptionnellement.

À partir de 20h

En première partie Balaphonik Sound System Mélange d’instruments traditionnels et électroniques ( Influences HipHop, Electro, Reggae )

En deuxième partie Marius Welker et ses saxophones pour une fin de soirée cuivrée et chaloupée

Restauration possible sur place dès 19h. Lampe de poches et coussins (pour les gradins de la cour) conseillés.

Réservation sur Helloasso.com ou au Quai26 en physique le samedi matin .

Le Puech Chateau du Puech Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The thrill of world music in a remarkable historic setting, open by special arrangement.

L’événement Concert Heures Musicales du Puech . Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)