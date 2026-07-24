Concert Heures Musicales du Puech . Le Puech Villecomtal
vendredi 7 août 2026 · Le Puech · Villecomtal
Informations pratiques
Villecomtal
Concert Heures Musicales du Puech .
Le Puech Chateau du Puech Villecomtal Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
L’émotion des musiques du monde dans un cadre historique remarquable, ouvert exceptionnellement.
À partir de 20h
En première partie Balaphonik Sound System Mélange d’instruments traditionnels et électroniques ( Influences HipHop, Electro, Reggae )
En deuxième partie Marius Welker et ses saxophones pour une fin de soirée cuivrée et chaloupée
Restauration possible sur place dès 19h. Lampe de poches et coussins (pour les gradins de la cour) conseillés.
Réservation sur Helloasso.com ou au Quai26 en physique le samedi matin .
Le Puech Chateau du Puech Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie
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English :
The thrill of world music in a remarkable historic setting, open by special arrangement.
L’événement Concert Heures Musicales du Puech . Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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