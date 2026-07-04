Concert Les Oiseaux de trottoir Camping Terre Rouge Villecomtal
mercredi 12 août 2026 · Camping Terre Rouge · Villecomtal
Informations pratiques
Villecomtal
Concert Les Oiseaux de trottoir
Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal Aveyron
Tarif : – – EUR
Prix libre et conscient
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Les Oiseaux de Trottoir sont un Orchestre Chansonnier à géométrie variable et à vocation voyageuse.
Le camping Terre Rouge accueille l’orchestre cyclo chansonnier des Oiseaux de Trottoir !
Participation libre et consciente demandée Buvette et petite restauration sur place ! .
Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 61 42
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English :
Les Oiseaux de Trottoir is a chanson ensemble with a variable lineup and a penchant for travel.
L’événement Concert Les Oiseaux de trottoir Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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