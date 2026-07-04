UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villecomtal

Concert Les Oiseaux de trottoir Camping Terre Rouge Villecomtal

mercredi 12 août 2026 · Camping Terre Rouge · Villecomtal

Concert Les Oiseaux de trottoir Camping Terre Rouge Villecomtal

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Camping Terre Rouge
Adresse
17 route de Senepjac
Ville
12580 Villecomtal
Département
Aveyron
Tarif
Prix libre et conscient

Villecomtal

Concert Les Oiseaux de trottoir

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Prix libre et conscient

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Les Oiseaux de Trottoir sont un Orchestre Chansonnier à géométrie variable et à vocation voyageuse.
Le camping Terre Rouge accueille l’orchestre cyclo chansonnier des Oiseaux de Trottoir !
Participation libre et consciente demandée Buvette et petite restauration sur place !   .

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 61 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Oiseaux de Trottoir is a chanson ensemble with a variable lineup and a penchant for travel.

L’événement Concert Les Oiseaux de trottoir Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Villecomtal (Aveyron)