Concert Les Oiseaux de trottoir Camping Terre Rouge Villecomtal

Informations pratiques

Villecomtal

Concert Les Oiseaux de trottoir

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Prix libre et conscient

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Les Oiseaux de Trottoir sont un Orchestre Chansonnier à géométrie variable et à vocation voyageuse.

Le camping Terre Rouge accueille l’orchestre cyclo chansonnier des Oiseaux de Trottoir !

Participation libre et consciente demandée Buvette et petite restauration sur place ! .

Camping Terre Rouge 17 route de Senepjac Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 61 42

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English :

Les Oiseaux de Trottoir is a chanson ensemble with a variable lineup and a penchant for travel.

L’événement Concert Les Oiseaux de trottoir Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)