Informations pratiques

Villecomtal

Cinéma plein air Compostelle

Stade de foot de Villecomtal Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La mairie de Villecomtal et Monde et Multitudes, vous invite à une soirée cinéma en plein air sous les étoiles avec la projection du film Compostelle.

Venez profiter d’une belle soirée estivale en plein air !

Compostelle

de Yann Samuell Tout public

Comédie, Drame, France, 2026, 1h54

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Rendez-vous à 21h15 au stade de foot de Villecomtal.

Repli à l’espace multiculturel en cas d’intempéries. 6 .

Stade de foot de Villecomtal Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

The Villecomtal City Hall and Monde et Multitudes invite you to an outdoor movie night under the stars, featuring a screening of the film *Compostelle*.

L’événement Cinéma plein air Compostelle Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)