Cinéma plein air Compostelle Villecomtal
samedi 8 août 2026 · Villecomtal
Informations pratiques
Villecomtal
Cinéma plein air Compostelle
Stade de foot de Villecomtal Villecomtal Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La mairie de Villecomtal et Monde et Multitudes, vous invite à une soirée cinéma en plein air sous les étoiles avec la projection du film Compostelle.
Venez profiter d’une belle soirée estivale en plein air !
Compostelle
de Yann Samuell Tout public
Comédie, Drame, France, 2026, 1h54
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Rendez-vous à 21h15 au stade de foot de Villecomtal.
Repli à l’espace multiculturel en cas d’intempéries. 6 .
Stade de foot de Villecomtal Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Villecomtal City Hall and Monde et Multitudes invite you to an outdoor movie night under the stars, featuring a screening of the film *Compostelle*.
L’événement Cinéma plein air Compostelle Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villecomtal (Aveyron)
- Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir Villecomtal 31 juillet 2026
- Festi Rando Filature à Villecomtal Villecomtal 7 août 2026
- Concert Heures Musicales du Puech . Le Puech Villecomtal 7 août 2026
- Concert Les Oiseaux de trottoir Camping Terre Rouge Villecomtal 12 août 2026
- Concert Ucef Dajoe Camping Terre Rouge Villecomtal 12 septembre 2026