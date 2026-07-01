Informations pratiques

Villecomtal

Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir

Eglise Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une reflexion musicale autour des relations de pouvoir.

Quels liens peut-on établir entre musique et pouvoir ? Pouvoir politique ? Pouvoir financier ? La relation de pouvoir entre un soliste et un orchestre ? Venez découvrir un programme taillé sur mesure pour tenter de répondre à ces questions ! Entrée libre

Chostakovitch Trio avec piano n°1 opus 8

Prokofiev Roméo et Juliette (extraits)

Eccles Sonate pour contrebasse et piano

Mozart Concerto pour piano n°13 K. 415 .

Eglise Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie

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English :

A musical exploration of power dynamics.

L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)