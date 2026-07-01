Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir Villecomtal
vendredi 31 juillet 2026 · Villecomtal
Informations pratiques
Villecomtal
Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir
Eglise Villecomtal Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Une reflexion musicale autour des relations de pouvoir.
Quels liens peut-on établir entre musique et pouvoir ? Pouvoir politique ? Pouvoir financier ? La relation de pouvoir entre un soliste et un orchestre ? Venez découvrir un programme taillé sur mesure pour tenter de répondre à ces questions ! Entrée libre
Chostakovitch Trio avec piano n°1 opus 8
Prokofiev Roméo et Juliette (extraits)
Eccles Sonate pour contrebasse et piano
Mozart Concerto pour piano n°13 K. 415 .
Eglise Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie
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English :
A musical exploration of power dynamics.
L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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