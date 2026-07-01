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Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir Villecomtal

vendredi 31 juillet 2026 · Villecomtal

Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir Villecomtal

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Eglise
Ville
12580 Villecomtal
Département
Aveyron
Tarif

Villecomtal

Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir

Eglise Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Une reflexion musicale autour des relations de pouvoir.
Quels liens peut-on établir entre musique et pouvoir ? Pouvoir politique ? Pouvoir financier ? La relation de pouvoir entre un soliste et un orchestre ? Venez découvrir un programme taillé sur mesure pour tenter de répondre à ces questions ! Entrée libre

Chostakovitch Trio avec piano n°1 opus 8
Prokofiev Roméo et Juliette (extraits)
Eccles Sonate pour contrebasse et piano
Mozart Concerto pour piano n°13 K. 415   .

Eglise Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie  

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English :

A musical exploration of power dynamics.

L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Notes de pouvoir Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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