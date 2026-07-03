Informations pratiques

Villecomtal

Festi Rando Filature à Villecomtal

Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Chaussez-vous pour une immersion unique au cœur du Rougier !

De la superbe chapelle restaurée de Ségonzac jusqu’aux secrets de fabrication de la filature de la maison Jouin, laissez-vous conter l’histoire, le patrimoine et l’artisanat local au fil des sentiers.

. Date et heure Vendredi 7 août à 9h30

. Lieu de départ de la randonnée Villecomtal (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 4.5 km Dénivelé 160m Durée approximative totale (randonnée + visite) 2h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie

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English :

Lace up your boots for a unique adventure in the heart of Rougier!

L’événement Festi Rando Filature à Villecomtal Villecomtal a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)