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AGENDA · Le Val-d'Ajol

concert hilight tribe Le Val-d’Ajol

dimanche 28 mars 2027 · Le Val-d'Ajol

Informations pratiques

Début
dimanche 28 mars 2027
Fin
lundi 29 mars 2027
Heure de début
17:00:00
Adresse
9 rue du Devau
Ville
88340 Le Val-d'Ajol
Département
Vosges
Tarif
25 Tarif de base plein tarif

Le Val-d’Ajol

concert hilight tribe

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-03-28 17:00:00
fin : 2027-03-28 22:30:00

Date(s) :
2027-03-28

HILIGHT TRIBE en concert chez Narcisse

A ne pas louper

INFORMATIONS SUR LA SOIRÉE
> Spectacle debout / Pas de places assises
17H Ouverture du bistrot
Petite restauration toite la soirée Tartines maison, sandwichs carnés et végétariens, poêlée maison
17H30 20H30 Billetterie Scan des réservations en ligne et retrait de la billetterie achetée en direct
18H Ouverture des portes de la salle de spectacle

Infos et réservations par téléphoneTout public
25  .

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 3 29 66 53 59 

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English :

HILIGHT TRIBE in concert at Narcisse

Not to be missed

EVENING INFORMATION
> Standing show / No seating
5pm: Bistro opening
Snacks throughout the evening: homemade tartines, meat and vegetarian sandwiches, homemade pan-fried meats
5:30 pm to 8:30 pm: Box office: Scanning of online reservations and collection of tickets purchased directly
6pm: Doors open to the concert hall

Information and reservations by phone

L’événement concert hilight tribe Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-06-10 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME

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