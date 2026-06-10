Informations pratiques

Le Val-d’Ajol

concert hilight tribe

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-03-28 17:00:00

fin : 2027-03-28 22:30:00

Date(s) :

2027-03-28

HILIGHT TRIBE en concert chez Narcisse

A ne pas louper

INFORMATIONS SUR LA SOIRÉE

> Spectacle debout / Pas de places assises

17H Ouverture du bistrot

Petite restauration toite la soirée Tartines maison, sandwichs carnés et végétariens, poêlée maison

17H30 20H30 Billetterie Scan des réservations en ligne et retrait de la billetterie achetée en direct

18H Ouverture des portes de la salle de spectacle

Infos et réservations par téléphoneTout public

25 .

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 3 29 66 53 59

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English :

HILIGHT TRIBE in concert at Narcisse

Not to be missed

EVENING INFORMATION

> Standing show / No seating

5pm: Bistro opening

Snacks throughout the evening: homemade tartines, meat and vegetarian sandwiches, homemade pan-fried meats

5:30 pm to 8:30 pm: Box office: Scanning of online reservations and collection of tickets purchased directly

6pm: Doors open to the concert hall

Information and reservations by phone

L’événement concert hilight tribe Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-06-10 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME