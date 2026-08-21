Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Bibliothèque du Val-d’Ajol, Le Val-d’Ajol
vendredi 23 octobre 2026 · Bibliothèque du Val-d'Ajol · Le Val-d'Ajol
Informations pratiques
Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Vendredi 23 octobre, 14h00 Bibliothèque du Val-d’Ajol Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00
De façon individuelle et en suivant de simples règles communes, chaque participant créera une architecture unique typique d’une région française.
Une initiation à l’art du pliage de la découpe pour créer des architectures en relief.
Bibliothèque du Val-d’Ajol Val d’ajol Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est
Régions françaises en pop-up
Crédit photo : Heruditatem
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