Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Bibliothèque du Val-d’Ajol, Le Val-d’Ajol

Informations pratiques

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Vendredi 23 octobre, 14h00 Bibliothèque du Val-d’Ajol Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00

De façon individuelle et en suivant de simples règles communes, chaque participant créera une architecture unique typique d’une région française.

Une initiation à l’art du pliage de la découpe pour créer des architectures en relief.

Bibliothèque du Val-d’Ajol Val d’ajol Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est

Régions françaises en pop-up

Crédit photo : Heruditatem