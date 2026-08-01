Championnat de France de caisse a savon Route des breules Le Val-d’Ajol
samedi 22 août 2026 · Route des breules · Le Val-d'Ajol
Informations pratiques
Le Val-d’Ajol
Championnat de France de caisse a savon
Route des breules 383 grande rue Le Val-d’Ajol Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le rendez-vous à ne pas manquer et que vous ne verrez nulle part ailleurs, c’est le championnat de France de caisse à savon
167 pilotes venus de toute la France, de 7 à 78 ans, qui vont en découdre sur une piste de 2200 mètres, en espérant être les plus rapides.Tout public
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Route des breules 383 grande rue Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 30 79 60 34
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English :
The event you won’t want to miss—and one you won’t see anywhere else—is the French Soapbox Derby Championship
167 drivers from all over France, ranging in age from 7 to 78, will battle it out on a 2,200-meter track, hoping to be the fastest.
L’événement Championnat de France de caisse a savon Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-08-10 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME
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