Concert Hippy’s not dead Les Copains Music’Live Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon
samedi 22 août 2026 · Restaurant Les Copains d'Abord · Louvie-Juzon
Informations pratiques
Louvie-Juzon
Concert Hippy’s not dead Les Copains Music’Live
Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Bordelais de souche, ce duo rend hommage aux grands noms de la pop et du rock anglo-saxon des années 60-70, avec quelques incursions dans des contrées plus récentes. Un répertoire de belle facture, entre nostalgie et fraîcheur !
Réservation conseillée pour la restauration. .
Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73 les.copains.de.louvie@gmail.com
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English : Concert Hippy’s not dead Les Copains Music’Live
L’événement Concert Hippy’s not dead Les Copains Music’Live Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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