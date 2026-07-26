Concert Hippy’s not dead Les Copains Music’Live Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon

Informations pratiques

Louvie-Juzon

Concert Hippy’s not dead Les Copains Music’Live

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Bordelais de souche, ce duo rend hommage aux grands noms de la pop et du rock anglo-saxon des années 60-70, avec quelques incursions dans des contrées plus récentes. Un répertoire de belle facture, entre nostalgie et fraîcheur !

Réservation conseillée pour la restauration. .

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73 les.copains.de.louvie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Hippy’s not dead Les Copains Music’Live

L’événement Concert Hippy’s not dead Les Copains Music’Live Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées