Concert Histoires de sorciers Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre
samedi 12 décembre 2026 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert Histoires de sorciers
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 11:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
À l’approche de Noël, l’orchestre des enseignants du Conservatoire Arthur Honegger vous présente un programme autour du thème de la sorcellerie et du merveilleux avec le conte La Sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari, mis en musique par Marcel Landowski, et L’Apprenti sorcier de Paul Dukas.
Durée 50 min
A partir de 5 ans
Réservation obligatoire .
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Histoires de sorciers
L’événement Concert Histoires de sorciers Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier enfant Les nymphéas prennent le large MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 4 août 2026
- Projection Ciné Mômes Médiathèque de Caucriauville Le Havre 4 août 2026
- La Réserve en Seine Le Havre 4 août 2026
- Atelier créatif Fusing 1h30 Atelier Chouette Verre Le Havre 5 août 2026
- Visite guidée Au cœur de la Citadelle Le Havre 5 août 2026