Concert Histoires de sorciers Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

samedi 12 décembre 2026 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Histoires de sorciers

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 11:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

À l’approche de Noël, l’orchestre des enseignants du Conservatoire Arthur Honegger vous présente un programme autour du thème de la sorcellerie et du merveilleux avec le conte La Sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari, mis en musique par Marcel Landowski, et L’Apprenti sorcier de Paul Dukas.

Durée 50 min

A partir de 5 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Concert Histoires de sorciers

L’événement Concert Histoires de sorciers Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie