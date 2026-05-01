Concert hommage à Georges Brassens par Catherine DARGENT Ver-sur-Mer

Ver-sur-Mer

Concert hommage à Georges Brassens par Catherine DARGENT

2 Place de l’Amiral Byrd Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’ADTLB et l’APAV de Ver-sur-Mer sont heureuses de vous convier à un nouveau récital de Catherine DARGENT, accompagnée au piano par Damien BRAVO Hommage à Georges BRASSENS.

L’ADTLB et l’APAV de Ver-sur-Mer sont heureuses de vous convier à un nouveau récital de Catherine DARGENT, accompagnée au piano par Damien BRAVO Hommage à Georges BRASSENS.

Tout le monde aurait rêvé de connaître Georges Brassens, de l’entendre en concert ou de faire partie de ses proches, tant il inspirait respect, affection et admiration.

S’il a disparu trop tôt, il reste vivant à travers ses chansons-poèmes, son univers singulier et tous ceux qui perpétuent sa mémoire.

Catherine Dargent et Damien Bravo lui rendent hommage dans un spectacle mêlant piano, voix, anecdotes et sourires. Ils reprennent ses titres les plus célèbres, que le public peut chanter, mais aussi des chansons moins connues, plus engagées ou plus coquines.

À travers son répertoire, ils font revivre Brassens le poète, l’ami, l’anarchiste, le philosophe et l’amoureux des animaux.

De Sète à Paris, de Jeanne au Gorille, le spectacle invite à plonger dans le roman musical de l’ami Georges où tous ses amis y seront Patachou, Trenet, Anne Sylvestre, Maxime Leforestier… et quelques jolies surprises.

Concert présenté avec le soutien de la communauté de communes Seulles Terre et Mer et de la commune de Ver-sur-Mer. .

2 Place de l’Amiral Byrd Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert hommage à Georges Brassens par Catherine DARGENT

The ADTLB and the APAV of Ver-sur-Mer are delighted to invite you to a new recital by Catherine DARGENT, accompanied on the piano by Damien BRAVO: Hommage à Georges BRASSENS.

L’événement Concert hommage à Georges Brassens par Catherine DARGENT Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par Calvados Attractivité