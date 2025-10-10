Concert Hugh Coltman La Ferté-Bernard

Concert Hugh Coltman

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Bluesman anglais, Hugh Coltman est de retour avec un nouvel album et une tournée plus intimes et personnels.

Ancien leader du groupe blues-rock The Hoax, Hugh Coltman s’est illustré en explorant le répertoire de Nat King Cole et en célébrant Dr. John sur Night Trippin’ pour lesquels il remporte une Victoire du Jazz en 2017 et 2023.

Dans son sixième album Good Grief (août 2024), le crooner rock à l’accent so british ne triche pas. Dans l’esprit des folk-songs américaines des seventies, parées de jazz, de folk et de blues, ses chansons poétiques en diable touchent en plein cœur.

Son nouvel opus marque son retour à l’essentiel, Hugh Coltman livre une œuvre de résilience, d’une sincérité rare.

Tarifs 18€ 15€ 8€ Durée 1 h 30 .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

