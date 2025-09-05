Concert Hyl & Ponteix Amiens

Concert Hyl & Ponteix Amiens mardi 10 mars 2026.

Concert Hyl & Ponteix

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Début : 2026-03-10 20:00:00

2026-03-10

Il va dépoter fort ce double plateau avec les vainqueurs français et canadiens du Festival international de la chanson de Granby au Québec !

Hyl (FRANCE)

Dans la lignée d’Orelsan, Gaël Faye, Grand Corps Malade, HYL a des choses à dire et le dit bien, avec conviction et passion.

Son nouvel album Les croisements, dessine ces croisements de mondes qui nourrissent l’artiste entre rap, pop et chanson, entre électronique et organique, entre poésie et fulgurance des mots.

Ponteix (CANADA)

Originaire de la Saskatchewan (comme Etienne Fletcher), Ponteix, vient de sortir un nouvel opus Le Canadien errant, un univers psyché-pop aux sonorités envoûtantes. Cette mosaïque sonore séduisante marque les esprits au Canada et en Europe avec une énergie contagieuse dont chaque note est imprégnée de son identité francophone en milieu minoritaire. Un souffle rafraîchissant venu des prairies canadiennes !

En partenariat avec le Festival International de la Chanson de Granby.

Mardi 10 mars, 20h, durée 2h, à partir de 12 ans. 16 €.

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France

