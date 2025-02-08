Concert I gotta feeling Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Concert I gotta feeling Rond point de l’hôtel de ville Martigues vendredi 30 janvier 2026.

Bouches-du-Rhône

Concert I gotta feeling Vendredi 30 janvier 2026 à 20h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 62 EUR

Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Ça se passe à La Halle de Martigues ! Après une première tournée événement en 2024, venez revivre les moments cultes et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux !

Avec Alizée, Worlds Apart, L5, Priscilla, Faudel, Billy Crawford, Tragédie, Tribal King, Assia, Kamini, Organiz, Amine, Helmut Fritz, Salomé de Bahia…

​Présenté par Severine Ferrer.



Information importante La date de I Gotta Feeling prévue à Aix-en-Provence le 30 janvier 2026 est déplacée au 30 janvier 2026 à La Halle de Martigues.

« Cher public, En raison d’un changement de disponibilité de la salle de l’Arena d’Aix en Provence, nous sommes au regret de devoir déplacer la représentation du vendredi 30 janvier 2026 dans un nouveau lieu.

Le concert I GOTTA FEELING aura finalement lieu à La Halle de Martigues (même jour, même heure).

Les billets restent valables sans échange pour cette nouvelle date ou sont remboursables dans le point de vente où ils ont été achetés.

Si vous souhaitez conserver vos billets pour Martigues, sachez qu’un sur classement sera prévu pour vous accueillir dans les premiers rangs du carré or. » .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s happening at La Halle de Martigues! After a first event tour in 2024, come and relive the cult moments and fervour of the 2000s to the rhythm of the decade’s greatest hits performed by their original artists!

German :

Es findet in La Halle de Martigues statt! Nach einer ersten Event-Tour im Jahr 2024 erleben Sie die Kultmomente und die Begeisterung der 2000er Jahre im Rhythmus der größten Hits dieses Jahrzehnts, die von ihren Originalkünstlern interpretiert werden!

Italiano :

È in corso a La Halle de Martigues! Dopo un primo tour di eventi nel 2024, venite a rivivere i momenti cult e il fervore degli anni 2000 al ritmo dei più grandi successi del decennio eseguiti dai loro artisti originali!

Espanol :

¡Está sucediendo en La Halle de Martigues! Tras una primera gira de eventos en 2024, ¡venga a revivir los momentos de culto y fervor de los años 2000 al ritmo de los grandes éxitos de la década interpretados por sus artistas originales!

